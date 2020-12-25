شاهد الصورة الأفضل فى 2020

جدة - نرمين السيد - والتقط الصورة المصور الألمانى توبياس بومجايترنر فى مدينة ميلبورن، وهى لبطريقين ''أرملة وأرمل'' يبدوان فيها وكأنهما يواسيان بعضهما على ما أصابهما. وعلم المصور الألمانى بأن طائرى البطريق فقدا مؤخرا شريكيهما، وقد ظهرا فى الصورة التى التقطها وكل منهما يحتضن الآخر ويتوسد كتفه ناظرين إلى السماء. وفاز المصور الألمانى بجائزة "اختيار المجتمع" التابعة للمجلة المذكورة Community Choice Award. وكتب بومجايترنر على موقع "إنستجرام": "اتصل بى متطوع وقال لى إن طائر البطريق الأبيض أنثى كبيرة فى السن فقدت شريكها ويبدو الحال كذلك بالنسبة إلى البطريق الذكر الأصغر سنا على اليسار". ومضى قائلا: "ومنذ ذلك الوقت يلتقيان بشكل منتظم، إذ يتبادلان المواساة ثم يقفان لساعات وهما يراقبان الأضواء المتلألئة للمدينة المجاورة". وقال المصور إنه قضى ثلاث ليال فى مستوطنة طيور البطريق قبل أن يتاح له التقاط هذه الصورة، واختتم حديثه: "لكن الحظ أسعفنى فى إحدى اللحظات الجميلة". جدير بالذكر أن المصور توبياس بومجايترنر نشر الصور على "إنستجرام" فى أبريل 2020.

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