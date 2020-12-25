صور- بعد اعتقادهم أنه مات .. رجل يعود إلى عائلته بسبب فاعل خير

جدة - نرمين السيد - ووفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية، فإن جواو كويلو جيماريش، صاحب الـ 45 عامًا كان متغيبًا عن عائلته منذ سنين فى جويانيا وكان قد مر بالقرب من متجر للملابس الرجالية وصالون حلاقة، عدة مرات.

وقال مغنى الريف البرازيلى أليساندرو لوبو، صاحب المتجر: "هذه المرة جاء ودخل المحل فسألناه إن كان جائعًا وحاولنا إعطائه شيئا ليأكله ولكنه رفض، وسألنا عما إذا كانت لدينا شفرة حتى يتمكن من يهذب بها لحيته".

فعرض عليه المالك والعاملون بالمتجر أن ينظفوه ويكسوه ملابس جديدة، وبعدما فعلوا ذلك نشروا صورا له بالمظهر الجديد على مواقع التواصل الاجتماعى، فتمكنت عائلته من التعرف عليه.

وكان جيماريش قبل ذلك ذا مظهر مبعثر، حيث كان شعره طويلا متكتلا ولحيته وشاربه كثيفين، فمنحه ثلاثة قمصان، وبنطلونًا، وسترة، وحذاءً جديدًا، فظهر فى الصور وقد تبدل مظهره للنقيض وكأن ما فعلوه به كان سحرًا، حيث كانت نتيجته مفاجئة وغير متوقعة.

استغرق الأمر ساعتين لإتمام المهمة التى اشترك فيها الفريق بأكمله، وعندما انتهوا بدا الرجل وسيما وليس حسن المظهر فحسب.

وقال أليساندرو لوبو إنه أراد مع اقتراب عيد الميلاد أن يثبت أنه من الممكن تغيير حياة شخص بأشياء بسيطة.

وأضاف، "فى 16 ديسمبر رأت أسرته الصورة واتصلوا بى، فأبلغتهم أننا سنحاول العثور عليه فى اليوم التالى، وهو ما حدث حيث التقطت كاميرات الفيديو اللحظة التى عثروا فيها على جيماريش وكانوا يعانقونه لدى استقباله.