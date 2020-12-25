دانييلا براغا.. أجمل صور عارضة الأزياء البرازيلية فى 2020

جدة - نرمين السيد - ولدت دانييلا براغا، فى 23 من يناير عام 1992، فى مدينة سان باولو. تتميز دانييلا بطولها البالغ 175 سم، ولون شعرها البنى، ورشاقتها التى تحرص على الحفاظ عليها دائمًا. تشارك دانييلا براغا، جمهورها عبر حسابها الرسمى، على إنستجرام تفاصيل يومها، باستمرار وهذه كانت أبرز إطلالتها فى 2020.

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