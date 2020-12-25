جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات، أوضح القاضى، أن الفترة الواقعة بين 25 و30 ديسمبر الجارى، ستشهد اقترابا لبعض الكويكبات من الأرض.
أضاف: "ستحدث عمليات الاقتراب هذه على مسافات كبيرة من الأرض، حيث إن أقربهم سيكون على مسافة تمثل ضعف تلك التى تفصل بين الأرض والقمر".
واستبعد القاضى أن تمثل هذه الأحداث أى تهديد للأرض، نافيا وجود أى فرص للتصادم أو الارتطام، كما نقل عدد من المواقع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اقتراب كويكبات.. معهد الفلك المصرى يوضح حقيقة تهديد محتمل لأجسام من الفضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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