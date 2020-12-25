اقتراب كويكبات.. معهد الفلك المصرى يوضح حقيقة تهديد محتمل لأجسام من الفضاء

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات، أوضح القاضى، أن الفترة الواقعة بين 25 و30 ديسمبر الجارى، ستشهد اقترابا لبعض الكويكبات من الأرض.

أضاف: "ستحدث عمليات الاقتراب هذه على مسافات كبيرة من الأرض، حيث إن أقربهم سيكون على مسافة تمثل ضعف تلك التى تفصل بين الأرض والقمر".

واستبعد القاضى أن تمثل هذه الأحداث أى تهديد للأرض، نافيا وجود أى فرص للتصادم أو الارتطام، كما نقل عدد من المواقع.