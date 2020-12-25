كارثة على شاطئ يوركشاير فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب سكاى نيوز "البريطانية" فقد تم استدعاء فريق من خفر السواحل وإنقاذ الحياة البحرية، لمساعدة الثدييات، إلا أنه تم تعليق عملية الإنقاذ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضح متحدث من خفر السواحل، أن إنقاذ الحيتان كان مستحيلا نظرا لحجمها الكبير، إذ يصل طولها لـ20 متر تقريبا، فى حين أن وزن الواحدة منها يقدّر بـ80 طنا.

وبحسب متحدث من فريق إنقاذ الحياة البحرية، فقد عانت الحيتان الضالة من سوء التغذية، نظرا لكون بحر الشمال بيئة صعبة بالنسبة لحيتان العنبر.