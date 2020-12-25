جدة - نرمين السيد - وبحسب سكاى نيوز "البريطانية" فقد تم استدعاء فريق من خفر السواحل وإنقاذ الحياة البحرية، لمساعدة الثدييات، إلا أنه تم تعليق عملية الإنقاذ بسبب سوء الأحوال الجوية.
وأوضح متحدث من خفر السواحل، أن إنقاذ الحيتان كان مستحيلا نظرا لحجمها الكبير، إذ يصل طولها لـ20 متر تقريبا، فى حين أن وزن الواحدة منها يقدّر بـ80 طنا.
وبحسب متحدث من فريق إنقاذ الحياة البحرية، فقد عانت الحيتان الضالة من سوء التغذية، نظرا لكون بحر الشمال بيئة صعبة بالنسبة لحيتان العنبر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كارثة على شاطئ يوركشاير فى بريطانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.