Nova 8 Pro.. هدية هواوى لعملائها فى 2021

جدة - نرمين السيد - وجاء الهاتف الجديد، بمواصفات متطورة، قالت الشركة إنها هدية منها لعملائها حول العالم، بمناسبة العام الجديد.

بحسب روسيا اليوم، فإن الهاتف الجديد الذى يحمل اسم Nova 8 Pro جاء بهكيل مميز جدا، أبعاده (163.3/74/7.9) ملم، يزن 184 ج، مقاوم للماء والغبار ومحمى بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

أما عن الشاشة فهى OLED بمقاس 6.72 بوصة، دقة عرضها تعادل (2676/1236) بيكسل، ومعدل سطوعها 439 شمعة/م، وتتعامل مع تقنية HDR10.

وزودت الشركة هاتفها الجديد بمعالج ثمانى النوى من نوع Kirin 985 5G يمكنه من الاتصال مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، وبمعالج رسوميات Mali-G77 ثمانى النوى، وذواكر وصول عشوائى 8 جيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128/256 جيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية للهاتف فأتت رباعية العدسة بدقة (64+8+2+2) ميجابيكسل، إحدى عدساتها مخصصة للتصوير الفائق العرض، والكاميرا الأمامية جاءت ثنائية العدسة بدقة (32+16) ميجابيكسل، وقادرة على تصوير فيديوهات بدقة 4K.