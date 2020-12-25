عمرها 100 عام.. اكتشاف الرسالة المختومة فى فرنسا

وقالت الهيئة العامة لعلم الآثار فى منطقة الألزاس الفرنسية، وفقا لما ذكرته سكاى نيوز عربية: "يا لها من مصادفة مذهلة أن تُكتشف هذه الرسالة التى لم تصل إلى وجهتها، قبل بضعة أيام من عيد الميلاد".
وعثروا أيضا على محفوظات عدة من ثلاثينيات القرن الماضى، لكنها كلها "فى وضع سيء بسبب التعفن والقوارض"، وتضم هذه القطع صورا عائلية وبطاقات بريدية وبلاغات وفيات وبطاقات شخصية ودعوات إلى الغداء وقوائم طعام.
ومن بين هذه القطع رسالة "لا تزال مختومة" موجهة إلى "بابا نويل الموجود فى السماء"، الذى أكد الطفل صاحب الرسالة أنه "يحبه من كل قلبه" مشددا على رغبته فى اعتماد "سلوك حسن لإرضاء أمى وأبى"، وطلب الطفل فى الرسالة "دراجة هوائية" و"دوامة خيل صغيرة".
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