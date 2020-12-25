جدة - نرمين السيد - وبحسب روسيا اليوم، أطلق شخص ملثم لم يتم التعرف بعد على هويته طلقتين إلى رأس الراقصة، عندما كانت برفقة اثنتين من صديقاتها.
فيما وثقت كاميرات مراقبة لحظة ارتكاب الجريمة، التى يمكنك مشاهدتها من هنا، وعثرت الشرطة قرب موقع الحادث على مسدس، حيث تعمل على رفع البصمات الموجودة عليه لمعرفة الجانى.
وقالت إحدى صديقات برونينا، إن الراقصة اشتكت مؤخرا من مهاجر يعمل فى موقع بناء قرب مكان عملها، موضحة أنه حاول التعرف عليها أكثر من مرة، وكان ينتظرها يوميا في الشارع.
وذكرت تقارير إعلامية روسية، أن الشرطة تستجوب المهاجرين العاملين فى موقع البناء المذكور فى محاولة للكشف عن الرجل الذى يدور الحديث عنه، لكن هذه الجهود لم تؤت ثمارها بعد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. مجهول يقتل راقصة روسية مشهورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.