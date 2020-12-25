فيديو.. مجهول يقتل راقصة روسية مشهورة

جدة - نرمين السيد - وبحسب روسيا اليوم، أطلق شخص ملثم لم يتم التعرف بعد على هويته طلقتين إلى رأس الراقصة، عندما كانت برفقة اثنتين من صديقاتها.

فيما وثقت كاميرات مراقبة لحظة ارتكاب الجريمة، التى يمكنك مشاهدتها من هنا، وعثرت الشرطة قرب موقع الحادث على مسدس، حيث تعمل على رفع البصمات الموجودة عليه لمعرفة الجانى.

وقالت إحدى صديقات برونينا، إن الراقصة اشتكت مؤخرا من مهاجر يعمل فى موقع بناء قرب مكان عملها، موضحة أنه حاول التعرف عليها أكثر من مرة، وكان ينتظرها يوميا في الشارع.

وذكرت تقارير إعلامية روسية، أن الشرطة تستجوب المهاجرين العاملين فى موقع البناء المذكور فى محاولة للكشف عن الرجل الذى يدور الحديث عنه، لكن هذه الجهود لم تؤت ثمارها بعد.