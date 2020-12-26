أفكار مبتكرة وغير مكلفة لتزيين المنزل بشجرة الكريسماس

جدة - نرمين السيد - تحرص كثير من الأسر على شراء شجرة الكريسماس للاحتفال برأس السنة الجديدة، بالإضافة إلى وضعها كديكورات منزلية بسيطة، ويمكن تنفيذها داخل المنزل بمشاركة أفراد الأسرة مما يجعلهم يشعرون بالسعادة والتغيير.





ووفقاً لما ذكره موقع christmas greetings، يكشف لنا بعض الأفكار لتنفيذ شجرة الكريسماس فى المنزل.

يمكن تصميم شجرة الكريسماس من مجموعة الملصقات الملونة ومختلفة الأشكال مع إضافة بعض الصور العائلية والخاصة بالأطفال، والإكسسوارات المختلفة الملونة، ويمكن تنفيذ الشجرة بغرفة المعيشة أو بإحدى غرف الأطفال.

ويمكن تنفيذ شجرة الكريسماس عن طريق الاستعانة بمجموعة من لمبات صغيرة ملونة، وتزيينها ببعض الإكسسوارات مثل القلوب البيضاء الصغيرة والنجوم، مما تساعد على إضفاء طابع من البهجة والسعادة داخل المنزل عند إضاءتها ليلة رأس السنة. كما يمكن تصميم شجرة من قطع صغيرة من اللحم أو الخضراوات والحلوى المختلفة، وإضافتها على مائدة الطعام بليلة رأس السنة.

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