بين الكاجوال والكلاسيك.. صوفيا ريتشى تتألق فى 2020

جدة - نرمين السيد - وولدت صوفيا فى 24 أغسطس 1998 فى لوس أنجلوس، فى كاليفورنيا. وتنتمى صوفيا ريتشى لعائلة فنية، حيث إنها ابنة لاينل ريتشى مغنى الراب وكاتب الأغانى المعروف، وهى شقيقة مصممة الأزياء نيكول ريتشى. وفى 2020 تنوعت ملابس عارضة الأزياء العالمية، ما بين الكاجوال، والكلاسيك، كما حازت إعجاب رواد صفحتها عبر إنستجرام، حيث تشاركهم باستمرار أبرز إطلالاتها.

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