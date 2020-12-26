Realme تستعد لإطلاق هواتف جديدة

جدة - نرمين السيد - وبحسب روسيا اليوم، ستأتى الهواتف الجديدة بهياكل مقاومة للماء والغبار، تشبه إلى حد ما هياكلRedmi 9 الجديدة، وستكون محمية بطبقة من الزجاج المتين المقاوم للصدمات والخدوش.
ومن المقرر أن تعمل هذه الهواتف بمعالجات платформу Snapdragon 888 الحديثة التى ستمكنها من معاينة بيانات شبكات الإنترنت وشبكات 5G بسرعة كبيرة جدا.
وستحصل هذه الأجهزة على ذواكر وصول عشوائى بحجم 12 جيجابايت، وذواكر تخزين داخلية 256 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية، وعلى أنظمة تشغيل Android 11 مع واجهات Realme UI 2.0.
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