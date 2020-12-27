البحث العلمى: فتح باب التقدم للاشتراك فى معرض جنيف للاختراعات 2021

جدة - نرمين السيد - أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، فتح باب التقدم للاشتراك بمعرض جنيف الدولى للاختراعات فى دورته الاستثنائية 2021، والمقرر إقامته خلال شهر مارس 2021 عن طريق الانترنت، نظرًا لظروف جائحة كورونا وصعوبة الحصول على تأشيرة السفر، على أن يكون آخر موعد للتقديم 15 يناير المقبل.





وقال الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، فى بيان أصدره اليوم الجمعة، إن الأكاديمية ستدعم هذا العام عددا أكبر من المبتكرين برسوم الاشتراك، حيث تم توفير مبلغ الدعم الخاص بتذاكر السفر والإقامة بسبب ما يمر به العالم أجمع من ظروف جائحة كورونا، وسيوجه هذا الدعم لإتاحة فرص لعدد أكبر من المبتكرين المصريين للمشاركة فى معرض جنيف هذا العام.

وأوضح أن الأكاديمية ستختار أفضل المتقدمين لتمثيل مصر فى هذا المعرض المهم طبقاً للمعايير المعلنة، وتتضمن شروط المشاركة فى المعرض الافتراضى أن تكون الفكرة مبتكرة، ولها أساس علمى سليم، وأن يكون المتقدم قد قام بتسجيله أو حاصل على براءة اختراع أو تم تسجيل الطلب دوليًا، ويجب أن يكون قد وصل بالابتكار على الأقل إلى مرحلة النموذج الأولى أو تم تسويق المنتج النهائى من الابتكار الخاص به.

ودعا جميع المهتمين بملء استمارة التقديم وإعداد فيديو مدته 3 دقائق يوضح كيفية عمل المنتج مع التركيز على جوانب الإبداع والابتكار به.

ويعد معرض جنيف الدولى للابتكار نافذة سنوية للمخترعين المصريين للمشاركة والتفاعل فى المعرض الدولى الأكبر والأهم للابتكار.

وأسفرت مشاركة الفريق المصرى فى معرض جنيف الدولى 2019 عن فوز 11 مبتكرا من الفريق المصرى بـ13 ابتكارا لأن بعضهم شارك بأكثر من ابتكار، وحصدوا 3 ميداليات ذهبية و8 ميداليات فضية و2 برونزيه، وقد دعمتهم الأكاديمية برسوم الاشتراك وتذاكر السفر والإقامة.