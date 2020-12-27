صور: يانا كراسنيكوفا.. ظهور مبهر لـ ملكة جمال أوكرانيا فى 2020

جدة - نرمين السيد - ولدت يانا كراسنيكوفا عام 1998، وتلقت تعليمها الأساسى فى بلدها، ثم دخلت عالم الموضة والأزياء. قوام يانا كراسنيكوفا، مكنها من الفوز فى مسابقة ملكة جمال كون أوكرانيا 2017. تحرص عارضة الأزياء الأوكرانية على مكشاركة جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعى أبرز إطلالتها، والتى تحظى دائمًا بآلاف الإعجابات والتعليقات الإيجابية.

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