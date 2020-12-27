Signal يطلق ميزة جديدة لحماية المحادثات

جدة - نرمين السيد - وبفضل هذه الميزة الجديدة، يمكن لما يصل إلى 5 مشاركين التواصل بأمان، وفقا لموقع "web.archive".
وعند الرغبة فى بدء مؤتمر فيديو صغير، يتم فتح مجموعة الدردشة المعنية، ثم الضغط على زر "Videochat" فى الأعلى، وسيتلقى جميع أعضاء المجموعة الآخرين رسالة بعد ذلك تشير إلى بدء مكالمة جماعية.
وحتى تعمل الميزة الجديدة، ينصح مشغلو التطبيق تثبيت أحدث إصدار من التطبيق.
ويوفر تطبيق "Signal"، إلى جانب سهولة الاستخدام وإرسال الرسائل النصية وإجراء المكالمات الصوتية والمرئية، على غرار واتساب، ميزة "الرسائل ذاتية الاختفاء".
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