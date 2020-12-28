فيديو .. بطولة أمريكية من نوع خاص .. شخص ينقذ غزالا من الجليد

جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن عملية الإنقاذ تمت يوم الثلاثاء الماضى، وقبل 3 أيام فقط من عيد الميلاد عند الكاثوليك، مشيراة إلى أن الرجل يدعى "جيل لانكور"، وكان يقود سيارته إلى المنزل أثناء استراحة الغداء من العمل، وعندما اكتشف الغزال عالقا فى مستنقعات كرانمور، غير قادر على الحركة، نزلا مسرعا لإنقاذه.

ولفتت إلى أن لانكور قرر التوقف والتوجه إلى البركة المتجمدة، حيث جلس مع الغزال لفترة وجيزة من الوقت قبل مساعدته فى إخراجه من الجليد إلى بر الأمان.