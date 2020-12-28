تطبيق واتس آب يتوقف عن العمل على بعض الهواتف الذكية ابتداء من العام الجديد

جدة - نرمين السيد - وسيتوقف "واتس آب"عن العمل على بعض الأجهزة الذكية، ما لم يقم المستخدمون بتحديث نظام التشغيل الخاص بهم إلى iOS 9 أو Android 4.0.3، وينطبق هذا بشكل أساسى على آيفون 4 أس من الهواتف الذكية السابقة K وفق ما نشره موقع "مير 24" الروسى.

وبحسب "سبوتنيك"، لكى يعمل تطبيق "واتس آب" مرة أخرى على آيفون 4 أس، وآيفون 5، وآيفون 5 أس، وآيفون 5 سى، وآيفون 6، وآيفون 6 أس، يحتاج الشخص إلى تحديث نظام التشغيل الخاص بأجهزة الآيفون (iOS 9).

حيث لن يكون بإمكان هواتف أيفون الأقدم من iPhone 4 تشغيل تطبيق واتس آب اعتبارا من العام المقبل، فسيحتاج المستخدمون إلى iOS 9 أو إصدار أحدث على الأقل لمتابعة استخدام تطبيق المحادثة، وإذا كنت تتساءل عن هذه الأجهزة؟ فإليك قائمة أجهزة الآيفون التى ستفقد إمكانية الوصول إلى تطبيق "واتس آب" فى عام 2021:

iPhone 4S و iPhone 5 و iPhone 5S و iPhone 5C و iPhone 6 و iPhone 6S و iPhone 7 series و iPhone 8 series و iPhone X و iPhone XS series و iPhone XR و iPhone SE 2020 وسلسلة iPhone 11 وأحدث تشكيلة iPhone 12.

أما هواتف أندرويد التى لن يمكنها استخدام تطبيق "واتس آب":

الهواتف التى لا تعمل بنظام Android 4.0.3 ستفقد الوصول إلى "واتسآب"، وتشمل هذه الطرازات مثل HTC Desire و LG Optimus Black و Motorola Droid Razr و Samsung Galaxy S2، من بين نماذج أخرى تم إطلاقها فى عام 2012 تقريبا.

وقد يستمر بعض المستخدمين فى استخدام "واتس آب" على هواتفهم الذكية القديمة حيث قد تكون أنظمة التشغيل الخاصة بهم قد تلقت تصحيحا مع تحديث، ومع ذلك بالنسبة للآخرين، فإن الخيار الوحيد هو التخلص من الهاتف القديم وشراء هاتف ذكى جديد تماما بشرط عدم إمكانية ترقية هاتفهم إلى إصدار أحدث من نظام التشغيل.

وفى وقت سابق، أعلن القائمون على تطبيق "واتس آب" عن ظهور الوظيفة التى طال انتظارها لمكالمات الصوت والفيديو.