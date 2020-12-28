صور.. الفستان الأحمر يخطف الأنظار فى احتفالات العام الجديد

جدة - نرمين السيد - ويبدو الفستان الأحمر، الاختيار الأنسب لاحتفالات رأس السنة الجديدة. واللون الأحمر، ملفت للنظر، لذلك يعتبره مصممو الأزياء الأفضل فى الأجواء الاحتفالية. وطرحت دور الأزياء العديد من التصميمات ذات اللون الأحمر بدرجاته المختلفة.

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