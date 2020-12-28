تحدث بشكل غريب.. كيف عاد مصاب بـ كورونا من الغيبوبة بعد 11 أسبوعا؟

جدة - نرمين السيد - "عندما خلع القناع كانت له هذه اللهجة الغريبة، بدت وكأنها لهجة اسكتلندية"، كان ذلك تعليق زوجة واين أولدهام، المصاب بكورونا، بعد أسابيع فى غيبوبة إثر إصابته بالفيروس التاجى.





وتحدث المصاب، بلهجة اسكتلندية بعد الخروج من غيبوبة، بحسب صحيفة "ليفربول إيكو". وكافح واين أولدهام الفيروس 11 أسبوعا، بعد نقله إلى المستشفى بتشخيص إصابته بفيروس كورونا فى 5 أكتوبر الماضى، بسبب المضاعفات، ومن ثم دخل فى غيبوبة، بعد فصله عن جهاز التنفس الصناعى، بدأ أولدام يتحدث بلهجة غير عادية. ويروى الرجل معاناته المرضية: "عندما استيقظت، كنت مثل المجنون، وتحدثت بلهجة اسكتلندية، لم أستطع تحريك أى شىء، فقط رأسى قليلا، ويضيف: "أصبت بالشلل".

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