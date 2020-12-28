نشر 489 فكرة فى بنك الابتكار التابع لأكاديمية البحث العلمى

جدة - نرمين السيد - كشف مؤشر البحث العلمى لشهر ديسمبر الحالى عن نشر 489 فكرة مبتكرة فى بنك الابتكار التابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وهو بنك إلكترونى وطنى يساهم فى التنمية التكنولوجية القائمة على الابتكار والاختراع، وهو أول وأكبر منصة حكومية للابتكار المجتمعى وسوق ومعرض إلكترونى دائم للابتكار فى مصر، وقد أطلق المبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى منتدى الشباب.





وأشار المؤشر إلى انه تم إطلاق 3 تحديات للمبتكرين منذ مارس الماضى للمشاركة فى تنفيذها وتسويقها مثل تقديم تطبيق التواصل المبكر مع المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا ووحدة لتطهير الأشخاص، وتصنيع آلة بيع الخضروات والفواكه الطازجة وتم تقديم 111 مقترحا لتلك التحديات، ومؤشر "الشهر" هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا، يصدره شهريا المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا. وكانت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، قد قامت بإنشاء المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار فى فبراير 2014، كإضافة لجهودها الرامية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة. ويهدف المؤشر إلى مساعدة صانعى القرار فى وضع السياسات،التى يتعين اتخاذها فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لمواجهة تحديات المستقبل ولتوحيد مصادر بيانات العلوم والتكنولوجيا فى مصر بحيث يكون المرصد هو المصدر الأول لمعلومات وبيانات العلوم والتكنولوجيا والابتكار لجميع الهيئات الدولية، مثل اليونسكو ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادى، وغيرها من المنظمات الدولية.

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