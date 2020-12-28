فيديو.. لحظة تفجير جسر للسيارات فى الصين

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما ذكرته القناة الصينية، فالجسر يقع أعلى نهر شيانغجيانغ، مؤكدة أن الجسر غير صالح للاستخدام.



واستغرق تدمير الجسر 10 ثوان فقط، وبعد التفجير تم عرض جسر جديد على الجمهور.

والجسر الجديد تم بناؤه فى مكان قريب، وهو أطول ويضم المزيد من الممرات للسيارات.