دولة وحيدة ترفع شعار كورونا لم يمر من هنا

جدة - نرمين السيد - وأضاف التقرير أنه في الوقت الذي تعاني فيه كافة أنحاء أوروبا حالة من الهلع بسبب الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا وظهور السلالة الجديدة من الفيروس في العديد من دول أوروبا، فإن مكاناً واحداً من هذه القارة هو عبارة عن مجموعة من الجزر الصغيرة وهى جزر "سفالبارد" لا زال فى منأى عن هذا الوباء.
وأوضح التقرير، أن هذه الجزر تعتبر الملاذ الآمن فى القارة لعدم تسجيلها أى إصابات بالفيروس المستجد بين سكانها.
وتابع، أن سفالبارد تقع بين النرويج والقطب الشمالى يبلغ عدد سكانها 2.300 نسمة لم يظهر بينهم أى إصابات منذ بداية الوباء.
وقال التقرير، إن السبب إرجع إلى الاجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة منذ تفشى الفيروس والتى ضمنت استمرار الحياة الطبيعية على رأسها تحديد التجمعات الداخلية بـ6 أشخاص فقط.
تتكون الدولة من عدة جزر فى المحيط الشمالى وتغطى الأنهار الجليدية حوالى 60% من مساحة الجزر.
وأصدرت "الصحة العالمية" تحذيرات للقارة الأوروبية مفادها أن الستة أشهر القادمة هى الأصعب فى تاريخ أوروبا لحين توفر اللقاحات.
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