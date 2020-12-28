سفارة أمريكا تهنئ إلهام فضالى بعد حصولها على جائزة أفضل بحث فى الفيزياء

جدة - نرمين السيد - وكتبت السفارة، عبر حسابها الرسمى على موقع الواصل الاجتماعى "تويتر": "تهانينا للعالمة المصرية إلهام فضالى التى فازت بجائزة Physics World 2020 لهذا العام". وتابعت السفارة: "التحقت فضالى ببرنامجLEAD ، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدراسة بكالوريوس العلوم فى هندسة الإلكترونيات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، نتمنى لإلهام النجاح المستمر".

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