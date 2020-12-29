فيديو.. عبير فؤاد: مواليد برج الجدى سيعانون من عدم الاستقرار خلال 2021

جدة - نرمين السيد - وأشارت عبير فؤاد إلى أن مواليد برج الجدى يتمتعون بتحمل المسؤولية، وهو ما سيمكنهم من التغلب على الصعاب التى قد يواجهونها خلال العام الجديد.
ولفتت إلى أن أصحاب برج الجدى، سيمرون ببعض الأوقات الصعبة خلال 2021، محذرة من الإسراع فى اتخاذ القرارات وخصوصًا المتعلقة بالجانب المادى.
وأوضحت خبيرة علم الأبراج، أن الفترة من الثامن من يناير وحتى الأول من فبراير، تعتبر الأفضل لأبناء الجدى، خلال 2021، ناصحة باستغلالها فى تصحيح مسارات الحياة، وقضاء أوقات مميزة مع شركاء الحياة.
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