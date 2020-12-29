جوجل تطور متصفح Chrome وتعالج مشكلات أرّقت مستخدميه

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، من بين أكثر المشكلات التى يعانى منها مستخدمو نسخ Chrome المخصصة للحواسب هى مشكلة ضغط حركة مرور البيانات عبر ذاكرة الوصول العشوائى فى تلك الأجهزة ما يتسبب ببطء عملها أحيانا.

ولمعالجة هذه المشكلات تعمل جوجل حاليا على تطوير تقنيات ParitionAlloc-Everywhere لتعتمدها فى متصفحها، والتى ستخلص مستخدمى Chrome من مشكلات ذاكرة الوصول العشوائى كما ستؤمن حماية أكبر لبيانات مستخدمى المتصفح.

كما أشار تقرير نشرته جوجل إلى أن تقنيات ParitionAlloc التى تعمل على تطويرها حاليا ستحسن عمل تقنيات MiraclePtr، ما سينعكس إيجابا على زيادة أمن وخصوصية البيانات أثناء استعمال الإنترنت.

كما أكد المطورون، فى الشركة مؤخرا على أنهم يعملون على تطوير برمجيات جديدة ستسمح لـ Chrome بالاعتماد بشكل أفضل على واجهات TerminateProcess الموجودة فى أنظمة ويندوز، وهذا الأمر سيساعد المتصفح على إنهاء حركة البيانات عبر الأجهزة مباشرة بعد إغلاق صفحات التبويب، ما سيقلل من استهلاك الطاقة، ويسرع من عمل أنظمة الحواسب بشكل عام.