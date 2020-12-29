شاهد .. غوريلا صغيرة تحتضن أمها بين ذراعيها

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ "ديلى ميل"، فقد أنجبت غوريلا وليدها الصغير والذى جاء بعد أربعة أشهر فقط من ولادة غوريلا أخرى، بشكل طبيعى فى بيتها بالحديقة، والذى يقع فى قلب منطقة الجذب الشعبية فى الحديقة البريطانية. وقالت حديقة حيوان بريستول إن الحراس وصلوا فى الصباح ليجدوا هذا المنظر المؤثر حيث تحتضن الغوريلا الصغيرة أمها بين ذراعيها.

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