توقعات الأبراج 2021.. الجدى: فرصة لأوقات جيدة مع شريك الحياة

جدة - نرمين السيد - وخلال استعراضها لـ توقعات الأبراج 2021، أشارت "فؤاد" إلى أن مواليد برج الجدى يتمتعون بتحمل المسؤولية كما يوجد الكثير من الأوقات التى يحدث فيها تشوش، لذلك يفضل مراجعة ودراسة أى خطوة مقبلين عليها جيدا لتجنب الوقوع فى أى أخطاء، وحذرتهم من المغامرة والتبذير، حيث يمروا ببعض الفترات التى بها عدم استقرار لذلك يجب دراسة أحوالكم المالية.
توقعات الأبراج 2021
أضافت، فى حوار مع "مبتد"، أن مواليد برج الجدى من 8 يناير حتى 1 فبراير، فترة فى منتهى السحر والجاذبية، ويمكنهم قضاء أوقات جيدة مع شريك الحياة، كما أن طوال السنة بها حياة زوجية هادئة.
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