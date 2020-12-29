صور.. عارضة أزياء محجبة فى المملكة المتحدة تلفت الأنظار

جدة - نرمين السيد - لفتت إكرام عبدى عمر، الأنظار إلى حجابها، إذ تعد أول عارضة محجبة فى المملكة المتحدة تظهر على غلاف مجلة فوج، فى عمر الحادية والعشرين، وأول وجه لعلامة بِربرى للأزياء عام 2019.





وتقول إكرام عن ارتدائها الحجاب: "الأمر بالنسبة لى يتعلق بالحشمة، كمسلمة، يمثل الاحتشام مسألة مهمة، وأردت أن أظهر للجميع أنه يمكنك أن تكونى محتشمة ومتابعة للموضة لأن الحجاب فى حد ذاته -بعيداً عن كونه مرتبطاً بالإسلام- يمثل الجمال". تضيف العارضة الصومالية السويدية المولد، والتى تبلغ من العمر 23 عاما وتعيش فى مدينة بريستول أن إرثها ومعتقداتها الدينية أثرت بشكل كبير على عملها كعارضة. تتابع: "أحب فكرة أن كل شخص يمكنه أن يعبر عن نفسه بصورة مختلفة وأن ينقل رسالة من خلال الأزياء فقط".

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