توقعات الأبراج 2021.. برج الدلو: معاناة من التناقض وفرصة للراحة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت عبير لـ"دوت الخليج"، أن هذا التناقض سببه وجود الكثير من الكواكب فى البرج منها كوكب زحل الذى يزيد من الضغوط، وكوكب المشترى الذى يؤثر على الحظ ويزيده، ويعد المستفيدين من كوكب الحظ هم مواليد العشرية الثالثة أى مواليد شهر فبراير، ولكن مواليد يناير سيستفيدوا من "المشترى" ليس طوال السنة، ويجب التحلى بالتماسك أمام الضغوط خلال2021.

توقعات الأبراج 2021

ومن بين توقعات الأبراج 2021، نصحت مواليد برج الدلو بالحصول على وقت كافٍ من الراحة، لأن البرج يقع فى منزل الصحة السلبى، ولكن "المشترى" يمنح مواليد العشرية التانية والتالتة أى مواليد فبراير يمنحهم الطاقة والنشاط، كما أن زحل فى البرج يساعد على السير بنظام صحى والالتزام به، ولكن يتسبب أحيانا بأمراض عابرة وشعور بآلام فى العظام والأسنان، محذرة موالديا العشرية الأولى بضرورة الانتباه وحماية صحتهم.

وطمأنت "فؤاد" الأشخاص غير المرتبطين بـ برج الدلو لخوفهم من الارتباط، مشيرة إلى أن بدءا من 23 مارس حتى 30 مايو سيتوفر لديهم الفرص على الارتباط لوجود رغبة فى الحب مع احتمالية إيجاد شخص مناسب ولكن يحذر التسرع.