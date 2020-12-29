لمسح موارد الأرض.. الصين تطلق قمرًا صناعيا جديدا

جدة - نرمين السيد - كشفت وسائل إعلام أن الصين أطلقت قمرًا صناعيًا جديدًا للاستشعار عن بُعد إلى الفضاء، لإجراء تجارب علمية ومسح موارد الأرض وتقدير غلة المحاصيل والوقاية من الكوارث والحد منها.





ووفق وكالة "شينخوا"، أن القمر الصناعى "ياوجان33" أطلق على متن صاروخ لونغ مارش 4 سى، من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربى الصين ودخل المدار المخطط له بنجاح. وأوضحت الوكالة أن هذه الرحلة كانت رقم 357 لسلسلة الصواريخ الحاملة "لونغ مارش". وأشارت إلى أن الصين أطلقت لذات المهمة قمرًا صناعيًا آخر لتجارب التكنولوجيا الدقيقة والنانوية إلى المدار.

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