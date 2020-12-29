بايدن وزوجته يهنأن الأمريكيين الأفارقة بـ كوانزا .. ماذا تعرف عن هذا العيد؟

جدة - نرمين السيد - هنأ الرئيس الأمريكى المنتخب، جو بايدن، وزوجته جيل بايدن، أمس السبت، الأمريكيين الأفارقة بمناسبة عيد "كوانزا"، ولكن يبدو أن كثيرين لا يعرفون شيئا عن هذه الاحتفالية الخاصة.





عيد كوانزا مناسبة ابتكرت فى ستينيات القرن الماضى الناشط فى مجال الدفاع عن الحقوق المدنية مولانا كارينجا كاحتفال سنوى يجمع كل الأمريكيين المتحدرين من أصول أفريقية وكذلك أيضًا أفارقة الشتات، وهو احتفال سنوى بالثقافة الإفريقية الأمريكية يقام فى الفترة من 26 ديسمبر إلى 1 يناير. وكتب بايدن عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، قائلاً: "نرسل أنا وجيل تمنياتنا القلبية إلى كل شخص يحتفل بكوانزا".

ومن أبرز سمات هذا اليوم، إيقاد شمعدان الكينارا الذى يحمل سبع شموع، إذ تضاء واحدة منها كل ليلة، وتنقسم إلى ثلاث شموع حمراء ترمز إلى الماضى الأليم للسود وثلاث خضراء ترمز إلى أملهم بمستقبل مشرق وواحدة سوداء فى الوسط بلون بشرتهم. ترتبط هذه الاحتفالية بوليمة مشتركة تسمى Karamu ، تقام عادة فى اليوم السادس. تم إنشاؤه بواسطة مولانا كارينجا، بناءً على تقاليد مهرجان الحصاد الأفريقى من مختلف أنحاء إفريقيا ، بما فى ذلك غرب وجنوب شرق إفريقيا.

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