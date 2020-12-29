صور.. علماء يتوصلون لطعام يعود لـ 2000 عام قرب إيطاليا

جدة - نرمين السيد - نجحت جهود البحث التى أجراها علماء الآثار فى بومبى الإيطالية، فى التوصل لطعام يعود لما يقرب من 2000 عام فى بعض الجرار العميقة التى تحتوى على طعام ساخن والتى كان صاحب متجر فى مدينة بومبى يقدمها على منضدة من "الجص" بها ثقوب دائرية.





ووفق تقارير، فإن المتجر باسم "ترموبوليام" عرف، وهو مصطلح لاتينى يشير إلى مكان إعداد المشروبات الساخنة، وجرى كشفه فى متنزه بومبى الأثرى والذى لم يفتح للجمهور بعد. وبحسب موقع "sci-news"، كانت واجهة المنضدة مزينة بلوحات جدارية ذات ألوان زاهية، بعضها به صور حيوانات وطيور كانت جزءًا من مكونات الطعام المباع، منها دجاج وبط. وعثر علماء الآثار أيضًا على وعاء شراب برونزى مزخرف، يُعرف باسم "باتيرا"، وأوانٍ خزفية تستخدم لطهى الحساء وقوارير النبيذ وغيرها.

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