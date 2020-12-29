ديسمبر المثير .. البدر الأخير فى 2020 يظهر فى سماء مصر والوطن العربى

جدة - نرمين السيد - من المنتظر أن يظهر القمر البدر الأخير هذا العام 2020، مساء اليوم الثلاثاء، والذى سيمثل ايضاً القمر البدر الأخير فى العقد الثانى من القرن الحادى والعشرين (2011 إلى 2020)، وسيكون مشاهدا طوال الليل للعين المجردة.





وتشهد سماء مصر والوطن العربى شروق القمر فوق الأفق الشرقى الشمال الشرقى مع غروب الشمس وسيحاكى المسار الظاهرى لشمس يونيو حيث يسلك المسار المرتفع فى السماء، وسيطع أمام كوكبة التوأمان، أو حيث ستكون الشمس بعد ستة أشهر، لذلك فإن اكتمال القمر فى شهر ديسمبر يذكرنا بأن ساعات النهار الطويلة لشهر يونيو ستعود مرة أخرى.

اللون الوردى أو البرتقالى



ووفق الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، سيلاحظ بأن الحجم الظاهرى للقمر كبير أثناء شروقه عندما يكون بالقرب من الأفق، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقالى ولكن بعد ارتفاعه فى السماء يعود حجمه الصغير، وهذا مجرد وهم بصرى يحدث فى منتصف كل شهر قمرى.

اللون الوردى أو البرتقالى الذى يمكن أن يظهر به القمر أثناء شروقه فهو بسبب الغلاف الجوى لكوكبنا، حيث تعمل مكوناته على بعثره الضوء الأبيض المنعكس عن القمر، بحيث تتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجى القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجى الطويل التى تصل إلى اعيننا، وهو نفس السبب الذى يجعلنا نرى الشمس الغاربه بلون ضارب للحمرة.

القمر بدر



ويتبع ذلك وصول القمر إلى أعلى نقطة فى السماء عند منتصف الليل فوق رأس الراصد مباشرة وسيغرب بألافق الغربى الشمال الغربى مع شروق شمس الأربعاء.

وبشكل عام يمكن القول بأن القمر بدراً طوال الليل، ولكن علميا نطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التى يكون القمر واقعا بزاوية 180 درجة من الشمس والتى ستحدث صبيحة الأربعاء 30 ديسمبر عند الساعه 06:28 صباحاً بتوقيت السعودية (03:28 صباحاً بتوقيت غرينتش) ويكون قطع نصف مدارة حول الأرض خلال الشهر.

ديسمبر المثير



ويعتبر كثيرون شهر ديسمبر هو الشهر الأكثر إثارة فى عام 2020 من الناحية الفلكية، كونه جمع عددا كبيرا من الأحداث المميزة بينها الاقتران العظيم وزخات الشهب والكسوف الكلى.

والقمر البدر يحاكى موقع شمس يونيو فى أقصى شمال الكرة الأرضية، ففى شمال الدائرة القطبية الشمالية سيلعب القمر البدر دور شمس منتصف الليل فى يونيو، ويحدث العكس فى خطوط العرض الجنوبية البعيدة حيث يظل القمر البدر حت الأفق مثل الشمس فى يونيو تماما.

وهذا التوقيت من الشهر يعد مثاليا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافا لبقية التضاريس التى تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر فى نور الشمس ، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهه "تيخو" اكثر الفوهات اشعاعا.