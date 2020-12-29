برج الحوت .. فرص كبيرة فى 2021 لتحقيق نجاحات متعددة

جدة - نرمين السيد - وأشارت عبير فؤاد أن 2021 تعتبر هى سنة البناء لاستقبال 2022 أى سنة القفزة الكبرى، و2021 تجهز مواليد برج الحوت لتحقيق نجاحات كبيرة.

ونصحت فؤاد مواليد "الحوت" بضرورة السرية والكتمان، مضيفة بعض الصفات التى يتمتعون بها فى حياتهم المهنية فى 2021 إذ يتميزوا بالقدرة على التخطيط وبدءا من 14 مايو حتى 20 يوليو، وستتوفر فرص تغير حياتهم وخصوصا مواليد العشرية الأولى أى آخر فبراير، فهؤلاء يتمتعون بحظ جيد، بينما الربع الأخير من السنة يمكن اتخاذ قرارات أفضل، كما يجب العمل جيدا لتحقيق نجاحات هائلة فى 2022 بالرغم من مرور بعض المصاعب.

وقالت إن غير المرتبطين لديهم فرص للارتباط فى الفترة من 14 مايو حتى 20 يوليو، كما يمنح المشترى الحظ لمقابلة الشخص المناسب وخصوصا مواليد فبراير، والتمتع بالسحر والجاذبية بشكل أكثر وتأثير على الجنس الآخر.