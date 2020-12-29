توقعات الأبراج 2021.. برج الحمل عام القدرة على التميز

جدة - نرمين السيد - ولفتت عبير فؤاد إلى أن مواليد برج الحمل كانوا يعانون العام الماضى من مصاعب عدة فى العمل، بالإضافة إلى حالة الملل والعصبية، ولكن خلال 2021 يبدأون بدعم عال مع وجود المشترى وزحل فى منزل المشروعات، ما يمنحهم القدرة على التميز بالعمل.
ففى حياتهم المهنية، أفادت عبير فؤاد بأنهم يتمتعون بتنمية فى أعمالهم ومشاريعهم، كما أنه من السهل الحصول على الدعم من زملاء وروساء العمل، بالإضافة إلى الروح المبدعة والابتكارية التى تميز هؤلاء خلال ذلك العام، واستعادة للحماس فى العمل، وينعكس ذلك على تحقيق نجاحات هائلة فى العمل.
وأوضحت أن حياتهم العاطفية تتحسن بعد 7 يناير، إذ يخرج المريخ يوم 6 يناير من البرج بعد تواجده لمدة 6 أشهر فيه، ناتجا عنه الميل إلى العصبية مع شركاء الحياة، وعند خروجه يمنح تحسن واستعادة الود والتوافق مع الطرف الآخر، ووجود "المشترى" يمنح الرغبة فى الإبداع والانطلاقة والتجديد، مؤثرًا على إنشاء وتجديد العلاقات الجيدة مع شركاء الحياة.
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