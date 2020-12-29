إنفوجراف.. خدمات جديدة لـ Whatsapp فى 2021

جدة - نرمين السيد - تجرى الشركة المالكة لتطبيق المحادثات على الهواتف "واتس آب" تحديثات قبل بداية 2021، والتى تتضمن إجراء المكالمات الصوتية والمرئية عبر WhatsApp Web، والتى يتيحها حاليا هذه الميزة لمستخدمى الأجهزة المحمولة فقط.





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