فيديو.. أحجار تنمو وتتحرك وتتكاثر فى ظاهرة أدهشت العلماء

جدة - نرمين السيد - وتشهد بلدة كوستستى فى رومانيا ظاهرة جيولوجية "غير عادية"، تتمثل بظهور صخور منتفخة تتحرك وتنمو على الأرض، أثارت اهتمام السكان المحليين منذ رصدها وحيرت الباحثين.
وأطلق العلماء، على هذه الصخور اسم "trovants"، حيث اعتبرها العلماء مثل "الكائنات الحية"، تنمو وتتحرك بطريقة غريبة، تنشطر بما يشبه عملية "التكاثر".
وتأخذ هذه الأحجار أشكالا غريبة المظهر والحجم والشكل، بعضها بحجم كف اليد وبعضها الآخر يصل ارتفاعه لأكثر من 4.5 مترا.
وشوهدت هذه الأحجار فى أكثر من 20 موقعا فى رومانيا، واكتشف بعضها الأخر عند القيام بالحفريات.
وشبهت مجلة "sciencealert" العلمية المتخصصة، حركة هذه الصخور بـ"الإبحار"، معتبرة أنا حركتها غامضة وغريبة، حيث تتنقل عبر الوديان من مكان إلى آخر، من دون أى مساعدة أو تدخل خارجى، بالرغم من أن بعض هذه الصخور متشبث بالأرض مثل قاعدة شجرة سنديان.
وبحسب المجلة، أشار الباحثون إلى أن هذه الصخور قد تشكلت على كوكب الأرض قبل 6 ملايين عام (فى العصر الميوسينى الأوسط) بسبب حدوث سلسلة زلازل ضربت الأرض.
وبين الخبراء أن هذه الصخور عبارة عن رمال رسوبية مرتبطة فيما بينها عن طريق إسمنت جيرى، وأن الضغط الناتج عن الأمواج الزلزالية التى تحدث فى باطن الأرض أعطاها شكلها الكروى الغريب والمميز.
الأمر الذى سبب حيرة العلماء، ليس بنية هذه الصخور، بل حركتها الغريبة ونموها وتكاثرها، بالرغم من وجود امتدادات لها فى الأرض تشبه الجذور وحلقات عمرية تلحظ داحل الحجارة المقطوعة، ما جعل العلماء يعطونها صفات النبات والصخور بالرغم من أنها غير حية.
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