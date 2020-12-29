الإفتاء: إزالة الرجال لشعر الوجه بـ الفتلة حرام

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى رده على سؤال من أحد المواطنين، خلال البث المباشر لدار الإفتاء، اليوم الثلاثاء، حول حكم إزالة الرجل لشعر الوجه أثناء الحلاقة بالفتلة.
وتحرص دار الإفتاء على تقديم خدمة البث المباشر للرد على رسائل المواطنين، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".
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