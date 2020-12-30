فيديو .. بابا نويل وغطاسون روس يثبتون شجرة الكريسماس تحت الماء

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، فقد ارتدى الغواصون ملابسهم وقاموا بتركيب شجرة التنوب تحت مياه منطقة مقلع أميريفسكى فى روسيا. تم تركيب شجرة التنوب تحت الماء على عمق ستة أمتار، بواسطة غواصين مهرة معهم شخص يرتدى ملابس بابا نويل كما يظهر فى الفيديو. وتم تزيين الشجرة التى تزن 8 كيلو جرامات، بكرات احتفالية وإكليل خاص، حيث أصبح تثبيت شجرة التنوب قبل حلول العام الجديد تحت الماء، تقليدًا بين غواصى هذه المنطقة.

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