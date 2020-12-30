يستاهل .. شاهد علقة ساخنة من كنغر لرجل أسترالى ألقى عليه الحجارة

جدة - نرمين السيد - غريب هو هذا المشهد الذى رصدته أعين الكاميرات، حيث قام حيوان "الكنغر" بالهجوم على رجل فى منتصف النهار، بعد أن قام الأخير بمحاولات عديدة لاستفزازه من خلال رمى الأحجار عليه، وهو ما دفع الكنغر للهجوم عليه دفاعا عن نفسه.





ووفقا لموقع سبوتنيك، تعرض الرجل المستفز للركل والضرب من الكنغر، بسبب استفزازه، فيما قامت زوجة الرجل ميتشل روبنسون بتسجيل مقطع فيديو يرصد لحظة الاعتداء على زوجها. وسجلت ميتشل الفيديو فى المنطقة التى تعيش فيها الأسرة فى مدينة ساوث ويست روكس على الساحل الشمالى لولاية ساوث ويلز فى أستراليا .. وبعد هجوم الكنغر السريع جاء رد الفعل من الزوجة التى صرخت بصوت عالٍ، ما أخاف الكنغر الذى هرب بسرعة من المكان.

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