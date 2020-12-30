اليابان تصنع أول أقمار صناعية من الخشب

جدة - نرمين السيد - وتعاونت جامعة كيوتو مع شركة "سوميتومو" التى قالت إنها بدأت فى إعداد بحث عن نمو الأشجار واستخدام المواد الخشبية فى الفضاء، وذلك بغرض تقليل النفايات الفضائية، بحسب ما نشره موقع سبوتنيك.

وستبدأ الشراكة بين الجامعة والشركة فى تجربة أنواع مختلفة من الأخشاب فى البيئات القاسية على الأرض، وأصبحت النفايات الفضائية مشكلة متزايدة مع إطلاق المزيد من الأقمار الصناعية فى الغلاف الجوى.

وتتميز الأقمار الصناعية الخشبية أنه عند احتراقها لا تطلق مواد ضارة فى الغلاف الجوى، أو تمطر الأرض بحطامها عند وقوعها.

وأوضح تاكاو دوى، الأستاذ بجامعة كيوتو ورائد الفضاء اليابانى، لهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى": "فى النهاية سيؤثر ذلك على بيئة الأرض"، مضيفا أن المرحلة التالية ستكون تطوير النموذج الهندسى للقمر الصناعى، ثم تصنيع نموذج الرحلة.