صور- الفساتين الصوف تعود فى شتاء 2020-2021

جدة - نرمين السيد - وركزت بيوت الأزياء على الفساتين الطويلة، التى فرضت نفسها على موضة هذا الشتاء، خصوصا تلك ذات القصة الواسعة والقبة العالية.

واعتمدت بيوت الأزياء، اللون الواحد بالفستان، وتجنبت التنوع فى الألوان مثل الموديلات الأخرى. وظهر الفستان الواسع كموضة مهمة فى هذا الشتاء. لم تنحصر الفساتين الصوف هذا الشتاء فى زاوية أزياء النهار، بل قدمت بيوت الموضة فساتين صوف للسهرات. وقدمت بعض بيوت الموضة الفساتين الصوف القصيرة مع البوت الطويل الذى يغطى الركبة.

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