توقعات الأبراج 2021.. برج السرطان: انفراجة مادية ومهنية وعاطفية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت فؤاد أن مواليد السرطان يحصلون على الفرص بدءا من 7 يناير، إذ كان المريخ متواجدا منذ 6 أشهر فى وضع معاكس، ولكن مع خروجه فى ذلك التاريخ يفتح فرص لإثبات أنفسهم فى العمل وتوطيد العلاقات مع الآخرين والتمتع بمساندة رؤساء العمل، كما يمنح "المشترى وزحل" هؤلاء القدرة على التخطيط للمستقبل، ويقوم "المشترى" بدءا من 14 مايو حتى 20 يونيو بمنحهم القدرة على التطور فى المجال المهنى وخلال شهر أكتوبر وديسمبر يحصلون على أفكار مبتكرة ومبدعة وروح ملهمة تساهم فى الحصول على التقدير والمكافآت فى العمل.

وأشارت خبيرة علم الأبراج والأرقام إلى أن الحالة العاطفية للمتزوجين أكثر هدوءا، وخصوصا بعد مغادرة الكواكب لمواجهة البرج، مما يمنحهم القدرة على التقرب بصورة أكثر لشركاء الحياة.

كما تبدأ السنة وأصحاب البرج يشعرون بأنهم منهكين لما عانوا منه فى 2020، ولكن يجب الانتظار لاستعادة قوتهم والحصول على وقت كاف للراحة واسترداد القوة.