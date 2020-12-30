مفترس جنسى.. مصمم أزياء أمريكى متهم بالاعتداء على عارضات

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جدة - نرمين السيد - ووفقًا لتقرير نشرته مجلة "ومنز وير ديلى"، وصفت عارضات أزياء المصمم البالغ من العمر 37 عامًا بـ"المفترس الجنسى".. إذ ادعت بعض العارضات أن وانغ قام بوضع مادة مخدرة فى مشروباتهن، ليعتدى عليهنّ لاحقًا.
ورفض المصمم التعليق على هذه الادعاءات التى جاء بعضها من أشخاص لم يكشفوا عن هوياتهم الحقيقية.. فى المقابل حثّ عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى ممن تعاطفوا مع قصص عارضات الأزياء، على مقاطعة العلامة التجارية الخاص بوانغ.
أصدرت منظمة "موديل ألينس" المدافعة عن العاملين فى عالم الموضة، بيانًا لدعم ضحايا وانغ جاء فيه: "متضامنون مع الذين وجهوا اتهامات لوانغ بالاعتداء الجنسى.. إن افتقار صناعة الأزياء للشفافية والمساءلة يعرض العاملات بها لسوء المعاملة".
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