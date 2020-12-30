4 نصائح لحماية الراوتر المنزلى من الاختراق

جدة - نرمين السيد - يحاول الكثير اختراق شبكات الإنترنت، وتكون الأكثر عرضة لذلك تلك الشبكات غير الآمنة، إذ يتم استخدامها، وقد تصل إلى سرقة المعلومات الشخصية، أو يقومون بتنزيل الملفات غير القانونية من خلال جهاز التوجيه الخاص بك.





ولتجنب كل ذلك يجب عليك التأكد من حماية شبكة الـ "واى فاى" الخاصة بك بشكل جيد..عن طريق 4 وسائل..

أولاً.. التحقق من الأجهزة المتصلة بالشبكة عن طريق استخدام أحد البرامج للقيام بذلك بشكل تلقائى، مثل: برنامج (Wireless Network Watcher) المجانى، الذى يقوم بمسح لشبكة الواى فاى وإخبارك بالأجهزة المتصلة بها بشكل تلقائى، إذ يمكنك تشغيله متى أردت للتحقق أو جعله يعمل لمراقبة الجهة المتصلة فى الوقت الفعلى.

ثانيًا.. حماية الشبكة ضد المستخدمين غير المصرح له، فحتى إذا قمت بالتحقق من الأجهزة المتصلة بالشبكة الخاصة بك، قد تجد بعض الدخلاء، أو قد لا تجدهم، فى كلتا الحالتين يمكنك حماية شبكة الواى فاى الخاص بك عن طريق تشفير الاتصال، إذ تقدم معظم أجهزة التوجيه خيارات عديدة لتشفير الاتصال.

ولكن، تجنب أجهزة التوجيه التى تقدم تشفير من نوع (WEP) الذى يعد قديمًا ويسهل التحايل عليه، بدلاً من ذلك، ابحث عن الأجهزة التى تقدم نوع تشفير يبدأ بـ (WPA2) أو (WPA2-PSK AES) إذ تتيح لك هذه البروتكولات تشفير شبكة الواى فاى وإبعاد المتطفلين أو مجرمى الإنترنت.

ثالثًا.. تغيير كلمات المرور فهى أولى الخطوات لمنع التطفل، وهى تعزيز إجراءات الأمان الخاصة بجهاز التوجيه، من خلال إضافة كلمة مرور قوية ومعقدة، وتغيير اسم الشبكة الافتراضى، وبمجرد تطبيق هذه الإجراءات قم بفصل جميع الأجهزة الخاصة بك، وأعد تشغيل جهاز التوجيه، ثم أعد توصيل أجهزتك مرة أخرى. وإذا كان لديك جهاز توجيه قديم لا يدعم ميزات أمان مثل هذه، فقد حان الوقت للتفكير فى شراء جهاز توجيه جديد.

رابعًا.. إنشاء شبكة خاصة للضيوف، فدائمًا يريد الأصدقاء والعائلة استخدام شبكة الواى فاى أثناء زيارتك، ولكن للحفاظ على أمان أجهزتك بعيدًا عن أجهزتهم، يمكنك إنشاء شبكة اتصال خاصة بهم أو ما يُعرف باسم (شبكة الضيف) Guest Network فى جهاز التوجيه الخاص بك.

وبهذه الطريقة يمكنك مشاركة اتصالك بالإنترنت مع ضيوفك مع إبعادهم عن شبكتك الرئيسية، ما يمنعهم من رؤية الملفات والخدمات المشتركة، ولتجنب الالتباس مع شبكتك الرئيسية، قم بإعداد (شبكة الضيف) باستخدام اسم شبكة (SSID) وكلمة مرور مختلفين.