بعد التغميس بالعيش.. آيس كريم بالبطاطس المقلية

جدة - نرمين السيد - ويتكون المنتج، حسبما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، من "آيس كريم" بنكهة الفانيليا والشوكولا، بالإضافة إلى أصابع بطاطس تستخدم فى التغميس.

وأطلقت "برجر كينج" هذا النوع الغريب بعد أن لاحظت إقبالاً من المستهلكين على "الآيس كريم" والبطاطس المقلية كل على حدى، ليقوموا بتغميس الأخيرة فى الأولى، ففكرت بدمجهما معًا.

وحظى الإعلان عن المنتج الجديد بردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعى، فبينما نالت الفكرة إعجاب كثيرين وطالبوا بتوفير هذا "الآيس كريم" فى بلدانهم، عبّر آخرون عن عدم استحسان مجرد التفكير بمزج البطاطس مع "الآيس كريم".

ولا تعد هذه المرة الأولى التى تطلق فيها سلسلة متخصصة بالوجبات السريعة منتجًا غريبًا، إذ سبق أن طرحت "دومينوز" بيتزا بنكهة الشاى، كما قدمت "ماكدونالدز" وجبة برغر ببسكويت "أوريو".