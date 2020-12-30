تعلم تجفيف الملابس فى درجة حرارة تحت الصفر

جدة - نرمين السيد - يمكن أن تجف الملابس عند نشرها فى الخارج طوال العام طالما أنها لا تمطر أو تتساقط الثلوج أو الجو ضبابى.
ويحتاج الأمر لهواء جاف حتى تجف الملابس، بحسب خبراء غسل الملابس من منظمة "فوروم فاشن" الألمانية، وهى حملة لتوعية المستهلك متخصصة فى نصائح خاصة بالغسيل.
والعلم الذى يقف وراء هذا، الذى يضمن جفاف الملابس عند نشرها فى الخارج عند تراجع درجات الحرارة لتحت الصفر، هو التبخر.. ويعنى هذا أن المياه تتحول من حالة صلبة تسمى الجليد، إلى حالة غازية تسمى البخار بدون أن تصبح سائلة مجددًا فيما بينهما.
ويعنى هذا أنه فى درجات الحرارة السالبة تتجمد المياه فى الملابس المبلولة فى البداية ثم يتبخر الثلج إلى بخار ماء وبالتالى تجف الملابس.. وهذا لا يوفر الطاقة فحسب بإزالة الحاجة إلى التجفيف الكهربائى، ولكن الملابس التى جفت من خلال التجمد تكون ناعمة، بحسب الخبراء.
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