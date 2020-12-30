توقعات الأبراج 2021.. برج الأسد: احذر المتاعب النفسية

جدة - نرمين السيد - كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة علم الأبراج والأرقام، عن توقعات حظ مواليد الأسد فى 2021، مشيرة إلى أنهم يحتاجون إلى المزيد من الاستعدادات لتحمل المسؤليات بشجاعة، وحدوث تغيرات على كل المستويات سواء الزواج أوالشراكة، بالإضافة إلى الرغبة فى الاستقلال مهنيا، بل يجب التماسك أمام الضغوطات.





ونصحت عبير فؤاد مواليد برج الأسد بضرورة التحلى بالمرونة مع شريك الحياة، فهم أحيانًا يتمتعون بفرض الرأى، ولكن العام 2021 يجب تفهم وجهة نظر الآخر وتجنب الإصرار فى تنفيذ الرأى لتفادى الخلافات. وحذرت من أن مواجهة المشترى وزحل للبرج بنتج عنه متاعب نفسية، ويجب الاهتمام بالصحة وتقوية المناعة لتفادى أى عدوى والحفاظ على السلامة الشخصية عند قيادة السيارات والحركة.

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