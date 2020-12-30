تأهيل السجناء فى كينيا وأوغندا ليصبحوا محامين

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك ضمن برنامج طموح تأمل المنظمة أن يخدم مليون شخص فى الدفاع عن حقوقهم وتصحيح أى أخطاء فى محاكماتهم، فى شرق إفريقيا وفى مجتمعات اللاجئين فى أوروبا وحتى فى الولايات المتحدة.

وأفاد موقع "جوود نيوز" الكندى، أن مقدم برنامج "60 دقيقة" الأمريكى، أندرسون كوبر، زار كينيا للاطلاع على هذا البرنامج عن كثب، وزار السجون والتقى بالمساعدين القانونيين الذين حصلوا على تعليم قانونى رسمى من شريك المنظمة، وهى جامعة لندن.

ويظهر فى أحد مقاطع البرنامج سجين سابق يدعى، موريس كابريا، وهو يقول إنه مثّل نفسه بنجاح فى استئناف إدانته وألغى عقوبة بالسجن مدى الحياة بعد أن أمضى 13 عامًا فى السجن، كما نتعرف على سجين آخر يدعى إسحاق نديغوا، الذى بعد استكمال دراسته يدافع عن السجناء الآخرين فى المحكمة.