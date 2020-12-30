ولايات أمريكية تقاضى إدارة فيس بوك

وتحاول لجنة التجارة الفيدرالية إلى إصدار أمر قضائى فدرالى دائم يمكن أن يطلب من الشركة، من بين أمور أخرى، سحب الأصول، بما فى ذلك انستجرام وواتس آب، ما قد يؤدى إلى تفكيك فيسبوك بالشكل الذى نعرفه.
وتوقع تقرير لمجلة فورين بوليسى أن تواجه شركات وادى السيليكون أوقاتًا صعبة خلال ولاية الرئيس الأميركى المنتخب جو بايدن، فى السنوات الأربع المقبلة، لعدة أسباب، من بينها فشل تجربة شركات التكنولوجيا فى "التنظيم الذاتى"، إضافة إلى تراجع ثقة المستخدمين بتلك الشركات.
ومن العوامل التى تحدثت عنها فورين بوليسى، فشل تجربة "التنظيم الذاتى"، وتراجع ثقة المستخدمين بشركات التكنولوجيا، وتوافق جمهورى – ديمقراطى على مواجهة العمالقة، وتزايد التدقيق داخل وادى السيليكون.
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