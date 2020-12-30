توقعات الأبراج فى 2021.. العقرب : زيادة المكاسب والحصول على الحقوق المتأخرة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أن بسبب وجود المشترى وزحل فى وضع معاكس للبرج لا ينصح بالمغامرة، ولكن يوجد وضع داعم بداية من 21 مايو حتى 20 يونيو تلك الفترة مناسبة لاتخاذ أى قرارات مالية وقتها، والابتعاد عن التبذير كما يساعد بلوتو فى حسن التصرف بالأزمات، ويمكن تحقيق مكاسب مالية والحصول على الحقوق المتأخرة من 21 مايو حتى 20 يونيو.

وأشارت عبير فؤاد إلى أن مواليد برج العقرب يواجههم العديد من الكواكب مما يقلل من طاقتهم لذلك يجب حماية أنفسهم لمواجهة أى عدوى، وفى الفترة من 21 مايو حتى 20 يونيو يتمتعون بطاقة جيدة تساعد على الإنجاز، ويجب محاولة الحفاظ على الاتزان النفسى والبدنى.